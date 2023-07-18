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Артета о Месси в МЛС: «Он только своим присутствием устроит революцию. Его приезд – невероятно для США»

– Что вы думаете о переходе Месси в МЛС? – Месси устроит революцию и изменит лигу только своим присутствием, тем, чего он добился, что значит для мирового футбола.

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