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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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34 очка, 8 передач и 5 подборов Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Новому Орлеану»

34 очка, 8 передач и 5 подборов Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Новому Орлеану»

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 34 очка (12 из 24 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 7 из 8 с линии), сделал 8 передач, 5 подборов, 1 блок-шот и 4 потери.

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