Минздрав отозвал регистрационные удостоверения у ряда препаратов Минздрав России отозвал регистрационные удостоверения у ряда популярных импортных препаратов — в ближайшее время эти лекарства могут перестать продаваться в аптеках страны, сообщает msk1.