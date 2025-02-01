Салливан назвал условие для заключения сделки между Трампом и Путиным

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Financial Times заявил, что президент США Дональд Трамп может достигнуть соглашения с российским лидером Владимиром Путиным относительно Украины, при условии проявления твердости и ясного сообщения о нарастающих издержках для Москвы.