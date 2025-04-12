Американист Блохин: разногласия между Трампом и Маском преувеличены

Американист Константин Блохин в беседе с «Ридусом» оценил вероятность конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, о котором писали западные СМИ как о ненужном для нынешней американской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии