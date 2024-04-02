Юрист Рыбакова объяснила, что будет с зарплатой из-за шестидневки в апреле

Шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 апреля никак не повлияет на зарплату россиян, о чем Москве 24 рассказала замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.