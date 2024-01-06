Возможный период проведения Xbox Developer Direct стал известен из предполагаемой ут...

Возможный период проведения Xbox Developer Direct стал известен из предполагаемой утечкиПродолжаются слухи о возможном мероприятии Xbox Developer Direct в этом месяце, теперь с более определенным периодом проведения, которое, по словам источника, состоится на неделе с 15 по 21 января.
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