Огромное стекло рухнуло на митингующего и придавило его.источникЧиста интересно: против какого магазина протестовал протестун? И за что? Ну, хоть не убило чувака - и то ладно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Все равно к этом...
- Живов: ВСУ готовя...
- Эксперт: ВС РФ за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым