Рязанские десантники ВДВ парализовали работу беспилотников ВСУ

Десантники Рязанского полка ВДВ парализовали работу беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра, уничтожив ретранслятор противника, с помощью которого их БПЛА получали возможность долететь до наших позиций на противоположном берегу.
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