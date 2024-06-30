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Рязанские десантники ВДВ парализовали работу беспилотников ВСУ

Десантники Рязанского полка ВДВ парализовали работу беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра, уничтожив ретранслятор противника, с помощью которого их БПЛА получали возможность долететь до наших позиций на противоположном берегу.

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