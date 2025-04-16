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Соловьёв высказался о первой речи Байдена после ухода с президентского поста

Телеведущий Владимир Соловьёв высказался по поводу прошедшего в ночь со вторника на среду выступления экс-лидера Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена, заявив о том, что политик не сумел адекватно произнести свою речь.

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