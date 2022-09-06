Взломать код не удастся: Система ДЭГ готова к "атакам"

Дистанционное электронное голосование использовалось на выборах в столице уже четыре раза. Год от года популярность удобной технологи растет, так, на прошлогодних парламентских выборах онлайн-вариантом воспользовалось почти два миллиона человек.
Дистанционное электронное голосование использовалось на выборах в столице уже четыре раза. Год от года популярность удобной технологи растет, так, на прошлогодних парламентских выборах онлайн-вариантом воспользовалось почти два миллиона человек.
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