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Взломать код не удастся: Система ДЭГ готова к "атакам"

Взломать код не удастся: Система ДЭГ готова к "атакам"

Дистанционное электронное голосование использовалось на выборах в столице уже четыре раза. Год от года популярность удобной технологи растет, так, на прошлогодних парламентских выборах онлайн-вариантом воспользовалось почти два миллиона человек.

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