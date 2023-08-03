Собянин рассказал о новых социальных объектах на севере Москвы

Также ведется благоустройство прилегающих территорий На территории Северного административного округа Москвы ведется активное строительство социально значимых объектов, среди которых школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом.
Также ведется благоустройство прилегающих территорий На территории Северного административного округа Москвы ведется активное строительство социально значимых объектов, среди которых школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом.
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