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Собянин рассказал о новых социальных объектах на севере Москвы

Собянин рассказал о новых социальных объектах на севере Москвы

Также ведется благоустройство прилегающих территорий На территории Северного административного округа Москвы ведется активное строительство социально значимых объектов, среди которых школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом.

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