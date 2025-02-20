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Информация о концентрации сил и средств противника в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей (Троеборное, Гоптаревка, Теткино и др.) подтверждается. Обстановка у границы РФ стабильна, скопления противника не выявлено.© Руски язик очин хитри язик - концентрация подтверждается, но скопления не выявлено (????)