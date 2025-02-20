Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Грекова
    Моё мнение. Зеленский должен понести наказание, "угробить" такую, богатую Украину и "убить" почти всё мужское населен...«Вову 4%» мочат в...
  • Надежда
    "Россия в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. Росс...«Вову 4%» мочат в...

Русская Армия освободила свыше 800 кв. км Курской области, карта боевых действий

Русская Армия освободила свыше 800 кв. км Курской области, карта боевых действий

20.02.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 20 февраля 2025 года — в нашем материале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
HotRS
Информация о концентрации сил и средств противника в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей (Троеборное, Гоптаревка, Теткино и др.) подтверждается. Обстановка у границы РФ стабильна, скопления противника не выявлено.© Руски язик очин хитри язик - концентрация подтверждается, но скопления не выявлено (????)
Ответить
13 час.
HotRS
800 кв. км это 20х40 км. И это 2/3 от занятого, т.е. занято 1200 кв. км или 30х40 км.
Ответить
13 час.
Александр
Хреново быть бестолковой.
Ответить
6 час.
наверх