20.02.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 20 февраля 2025 года — в нашем материале.
Русская Армия освободила свыше 800 кв. км Курской области, карта боевых действий
Комментарии
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HotRS
Информация о концентрации сил и средств противника в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей (Троеборное, Гоптаревка, Теткино и др.) подтверждается. Обстановка у границы РФ стабильна, скопления противника не выявлено.© Руски язик очин хитри язик - концентрация подтверждается, но скопления не выявлено (????)
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13 час.
HotRS
800 кв. км это 20х40 км. И это 2/3 от занятого, т.е. занято 1200 кв. км или 30х40 км.
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13 час.
Александр
Хреново быть бестолковой.
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6 час.
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