McLaren 750S получил эксклюзивные цвета

McLaren Special Operations представляет сложную цветовую гамму для новой модели 750S. Компания McLaren анонсировала новую многоцветную окраску, разработанную компанией McLaren Special Operations (MSO) — собственной службой индивидуальной настройки.
McLaren Special Operations представляет сложную цветовую гамму для новой модели 750S. Компания McLaren анонсировала новую многоцветную окраску, разработанную компанией McLaren Special Operations (MSO) — собственной службой индивидуальной настройки.
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