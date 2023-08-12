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McLaren 750S получил эксклюзивные цвета

McLaren 750S получил эксклюзивные цвета

McLaren Special Operations представляет сложную цветовую гамму для новой модели 750S. Компания McLaren анонсировала новую многоцветную окраску, разработанную компанией McLaren Special Operations (MSO) — собственной службой индивидуальной настройки.

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