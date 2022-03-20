В Курганской области синоптики предупредили о приходе первых дождей

В Курганской области синоптики предупредили о повышении температуры воздуха. На следующей неделе днём в большинстве районов региона столбики термометров днём будут подниматься выше нуля, поэтому вместо привычного снега зауральцев ожидает дождь.
В Курганской области синоптики предупредили о повышении температуры воздуха. На следующей неделе днём в большинстве районов региона столбики термометров днём будут подниматься выше нуля, поэтому вместо привычного снега зауральцев ожидает дождь.
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