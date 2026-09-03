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Регионы России

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В России запускают упрощённую систему госзакупок через маркетплейсы

В России запускают упрощённую систему госзакупок через маркетплейсы

С 1 октября в России начнёт действовать упрощённая система государственных закупок, включающая использование маркетплейсов, заявлено Президентом Владимиром Путиным на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

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