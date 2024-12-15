Цыгане начали использовать новую схему против пенсинеров, не попадитесь на уловку. Русский мужик поставил их на место

Avia.pro - СМИ Цыганская находчивость в деле ЖКХ: что случилось на улице Воронежа В тихом районе Воронежа произошел случай, достойный экранизации, где ключевую роль играли неунывающие «специалисты» цыганской наружности, представившиеся сотрудниками ЖКХ.
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