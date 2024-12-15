Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Эх, ваван! Тебя б нам президентом! Ты б показал, пашто фунт долларей!Почему мы не бьем...
  • Bogdan Stupin
    "...Понимать, опасаемся, там уже некому". Период, когда возрождения открытого национализма еще можно было просто "опа...Почему мы не бьем...
  • ПавелЗзаварзин
    Очередной наш сеанс - жевать сопли.Почему мы не бьем...

Цыгане начали использовать новую схему против пенсинеров, не попадитесь на уловку. Русский мужик поставил их на место

Цыгане начали использовать новую схему против пенсинеров, не попадитесь на уловку. Русский мужик поставил их на место

Avia.pro - СМИ Цыганская находчивость в деле ЖКХ: что случилось на улице Воронежа В тихом районе Воронежа произошел случай, достойный экранизации, где ключевую роль играли неунывающие «специалисты» цыганской наружности, представившиеся сотрудниками ЖКХ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх