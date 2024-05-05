Река Пинега выйдет из берегов в районе деревни Кузомень

Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра Северного УГМС — на реке Пинеге несколько суток сохраняются ледовые заторыОсновной ледоход на Северной Двине закончился, но из-за выхода льда с нижнего участка реки Пинеги, наблюдается движение редкого ледохода на участке от Вайново до Лявли, то есть в 55-31 километре от Архангельска.