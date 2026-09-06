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Царьград

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Ароматный чабрец может быть опасен: Вот, что рассказала биолог

Ароматный чабрец может быть опасен: Вот, что рассказала биолог

Чабрец, также известный как тимьян, давно стал привычным продуктом. Его добавляют в блюда, заваривают как чай и используют в качестве натурального средства при различных недомоганиях.

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