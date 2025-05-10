Беглов напомнил, какой вклад внесли союзные республики в освобождение Ленинграда

Одна лишь Казахская ССР за 1942 год отправила в Ленинград 139 вагонов с продуктами Александр Беглов после шествия Бессмертного полка в Петербурге сказал, что Ленинград помнит своих героев из других стран.
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