Что надеть на выпускной

Смотрите нашу подборку и читайте советы.фото: vk.com--> Итак, примерно в это время года вы, девчонки, начинаете искать платья (а, может, и строгие костюмы), босоножки или туфли, клатчи или небольшие сумки для выпускного вечера.
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