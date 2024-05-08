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Что надеть на выпускной

Что надеть на выпускной

Смотрите нашу подборку и читайте советы.фото: vk.com--> Итак, примерно в это время года вы, девчонки, начинаете искать платья (а, может, и строгие костюмы), босоножки или туфли, клатчи или небольшие сумки для выпускного вечера.

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