Дорога из камня: как в Девоне построили трамвай, рельсы которого были сделаны из того же гранита, что и груз

К северу от скал Хайтор, на восточной окраине Дартмура в английском графстве Девон, сохранились заброшенные остатки старого гранитного карьера и гранитной трамвайной дороги, построенной для перевозки камня из карьера вниз к каналу Стовер, откуда его отправляли в разные уголки Англии.
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