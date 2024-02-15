Добровольцам отрядов «БАРС» ЮВО на Запорожском направлении вручили государственные награды

Непосредственно в зоне спецоперации заместитель начальника Управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Сергей Дроздов вручил военнослужащим ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством».
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