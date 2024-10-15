Севастопольца приговорили к 15 годам колонии строго режима за пособничество ВСУ.Мужчина отправлял по почте фото мест базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, сообщили в главке ФСБ по РК.
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