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«Я приехал в Россию ради детей»: иностранцы на Международном фестивале молодежи рассказали, почему остаются жить в РФ

«Я приехал в Россию ради детей»: иностранцы на Международном фестивале молодежи рассказали, почему остаются жить в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября, ФедералПресс. В Екатеринбурге на Международном фестивале молодежи обсудили, что привлекает иностранных специалистов в Россию и почему они не хотят уезжать.

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