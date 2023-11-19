Миллеровские педагоги в рамках Димитриевских чтений приняли участие в областной учительской конференции

В рамках XXVIII Димитриевских чтений 9 ноября на базе Ростовского государственного университета путей сообщения состоялась областная учительская конференция, которая была проведена совместно с Донской митрополией Русской Православной Церкви.
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