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ФедералПресс

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Дальше, быстрее и опаснее: Су-57 имеет явные преимущества перед конкурентами из США

Дальше, быстрее и опаснее: Су-57 имеет явные преимущества перед конкурентами из США

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. В России регулярно заявляют о превосходстве истребителя Су-57 над зарубежными самолетами.

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