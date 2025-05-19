Суд Ташкента 27—28 мая рассмотрит дело об отравлении журналистки Паперной

Яккасарайский районный уголовный суд Ташкента 27—28 мая рассмотрит дело об отравлении журналистки Инессы Паперной и её спутника в одной из гостиниц столицы Узбекистана, сообщил пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов.
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