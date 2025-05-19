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Суд Ташкента 27—28 мая рассмотрит дело об отравлении журналистки Паперной

Суд Ташкента 27—28 мая рассмотрит дело об отравлении журналистки Паперной

Яккасарайский районный уголовный суд Ташкента 27—28 мая рассмотрит дело об отравлении журналистки Инессы Паперной и её спутника в одной из гостиниц столицы Узбекистана, сообщил пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов.

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