Суд Ташкента 27—28 мая рассмотрит дело об отравлении журналистки Паперной

Яккасарайский районный уголовный суд Ташкента 27—28 мая рассмотрит дело об отравлении журналистки Инессы Паперной и её спутника в одной из гостиниц столицы Узбекистана, сообщил пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов.