Дональд Трамп признал, что НАТО фактически воюет с Россией

Альянс потратил много денег на украинский конфликт НАТО потратила огромное количество средств на войну с Россией, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии в Белом доме, трансляция которой велась на YouTube-канале Live From FOX.
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