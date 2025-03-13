Дональд Трамп признал, что НАТО фактически воюет с Россией

Альянс потратил много денег на украинский конфликт НАТО потратила огромное количество средств на войну с Россией, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии в Белом доме, трансляция которой велась на YouTube-канале Live From FOX.