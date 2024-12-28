Каникулы для всей семьи: Верхневолжское АТП проводит праздничные мероприятия для семей своих сотрудников

В преддверии нового года, в ходе месячника профилактики безопасности детей под лозунгом «Каникулы для всей семьи», профсоюз «Верхневолжского АТП» организует серию праздничных мероприятий для сотрудников и их семей.
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