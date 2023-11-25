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Зак Браун о квалификации: «Не знаю, чем пока занимаются в «Ред Булл». Но когда придет время, они все равно будут в числе лидеров»

Исполнительный директор «Макларена» подвел итоги третьей практики, отметив, что остался доволен скорость болидов своей команды.

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