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Кацалапов об ошибке в ритм-танце: «На дорожке у меня конек въехал в след на льду. У судей были все основания снизить нам баллы»

Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал о своей ошибке в ритм-танце в командном турнире на Олимпийских играх-2022.

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