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Мировое обозрение

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ФАС: Расходы энергокомпаний на защиту от БПЛА не повысят тарифы для населения

ФАС: Расходы энергокомпаний на защиту от БПЛА не повысят тарифы для населения

Федеральная антимонопольная служба выступила с разъяснениями по поводу нового проекта приказа, который касается финансирования защиты энергообъектов от беспилотников.

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