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Царьград

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«Не все мы падлы»: политик из Польши направил гумпомощь русским бойцам

«Не все мы падлы»: политик из Польши направил гумпомощь русским бойцам

Лидер польской партии «Фронт» отправил аптечки российским военным и предостерег Варшаву.Несмотря на доминирующую антироссийскую риторику, лидер партии «Фронт» Кшиштоф Толвинский сделал неординарный шаг, передав медицинские аптечки для нужд военнослужащих РФ.

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