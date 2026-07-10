Лидер польской партии «Фронт» отправил аптечки российским военным и предостерег Варшаву.Несмотря на доминирующую антироссийскую риторику, лидер партии «Фронт» Кшиштоф Толвинский сделал неординарный шаг, передав медицинские аптечки для нужд военнослужащих РФ.
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