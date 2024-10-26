Додик: Запад хочет осуществить цветную революцию в Республике Сербской

РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Екатерина Чеснокова Запад стремится осуществить в Республике Сербской цветную революцию, но ни одна попытка не удалась, заявил ТАСС президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.