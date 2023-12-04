Не бледно-голубая точка, а бледно-жёлтый мир: какой может быть обитаемая планета в космосе?

Есть лишь один случай из ста, что жизнь будет найдена на похожей планете. При поиске похожих на Землю планет в других звёздных системах вместо «бледно-голубой точки» лучше искать сухие, холодные и «бледно-жёлтые» миры.
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