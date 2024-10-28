Мартынов: оптимальное время сна для взрослого человека составляет 7–9 часов

Некоторым людям может хватать 6 часов Оптимальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов, в исключительных случаях люди могут выспаться за 6 часов, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
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