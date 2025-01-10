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Царьград

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Сахалинский циклон: 270 единиц техники в борьбе со снегом на дорогах

Сахалинский циклон: 270 единиц техники в борьбе со снегом на дорогах

На Сахалине восстанавливают движение по перекрытым дорогам после снегопада. Из восьми участков осталось два, где проезд все еще закрыт.

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