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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергеев об уходе из СКА: «Кубок Гагарина закончился неудовлетворительно. Ротенберг объяснил, что совет директоров требует кардинальных изменений»

Ранее защитник перешел в «Динамо». – Как произошло расставание со СКА, где ваш контракт должен был действовать еще два сезона? Как все выглядело с вашей стороны? – На самом деле, тут особо и нечего рассказывать.

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