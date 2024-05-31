Сергеев об уходе из СКА: «Кубок Гагарина закончился неудовлетворительно. Ротенберг объяснил, что совет директоров требует кардинальных изменений»

Ранее защитник перешел в «Динамо». – Как произошло расставание со СКА, где ваш контракт должен был действовать еще два сезона? Как все выглядело с вашей стороны? – На самом деле, тут особо и нечего рассказывать.
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