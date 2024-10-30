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Калужские новости

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Стало известно, сколько Калужская область потратит на создание фиджитал-центра

Стало известно, сколько Калужская область потратит на создание фиджитал-центра

На создание нового фиджитал-центра в Калуге, о котором мы писали ранее, планируют выделить внушительный бюджет, подробности стали известны после подписания концессионного соглашения между министерством спорта Калужской области и Калужской футбольной лигойНа создание нового фиджитал-центра в Калуге, о котором мы писали ранее, планируют выделить внушительный бюджет, подробности стали известны после подписания концессионного соглашения между министерством спорта Калужской области и Калужской футбольной лигой.

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