Стало известно, сколько Калужская область потратит на создание фиджитал-центра

На создание нового фиджитал-центра в Калуге, о котором мы писали ранее, планируют выделить внушительный бюджет, подробности стали известны после подписания концессионного соглашения между министерством спорта Калужской области и Калужской футбольной лигойНа создание нового фиджитал-центра в Калуге, о котором мы писали ранее, планируют выделить внушительный бюджет, подробности стали известны после подписания концессионного соглашения между министерством спорта Калужской области и Калужской футбольной лигой.