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Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: страна не будет заниматься подготовкой украинских военных

Тамаш Менцер, государственный секретарь, отвечающий за двусторонние отношения в Министерстве иностранных дел Венгрии заявил, что Венгрия не будет обучать солдат Украины, и Будапешт планирует двигаться к миру.

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