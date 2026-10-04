Как рыцари-крестоносцы в доспехах спасались от жары на Ближнем Востоке

Крестовые походы продолжались с 11 по 15 век. Первый Крестовый поход начался 15 августа 1096 года, и его результатом стало взятие Иерусалима.
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