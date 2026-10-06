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Еще два года назад рядом была жена Анастасия и двое детей, теперь он муж Надежды Михалковой: что известно о первой семье Руслана Кухарука и его разводе

Еще два года назад рядом была жена Анастасия и двое детей, теперь он муж Надежды Михалковой: что известно о первой семье Руслана Кухарука и его разводе

Осенью 2024 года рядом с Русланом Кухаруком публично была его первая семья: на инаугурации губернатора Югры присутствовали жена Анастасия и дочь, а спустя несколько недель сам Кухарук по-прежнему говорил об Анастасии как о супруге.

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