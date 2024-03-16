Поздравляем с присвоением звания ´Кандидат в мастера спорта´ по туризму спортивному

Поздравляем Баринова Константина Николаевича, заведующего отделом по основной деятельности, с присвоением звания ´Кандидат в мастера спорта´ по туризму спортивному!Успехов в спорте всегда добиваются сильнейшие.
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