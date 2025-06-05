Китай против политизации образовательного сотрудничества

Китай неизменно против политизации образовательного сотрудничества. Так официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на сегодняшнем брифинге прокомментировал указ Дональда Трампа о приостановке выдачи американских виз иностранным студентам Гарварда, сообщает russian.
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