На Украине ограниченно годных к службе обязали снова пройти медкомиссию

Ограниченно пригодные к службе жители Ровненской области Украины должны будут до 5 февраля 2025 года снова пройти медкомиссию, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника отделения воинского учета регионального центра комплектования Александра Бодина.