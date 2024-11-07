На Украине ограниченно годных к службе обязали снова пройти медкомиссию

Ограниченно пригодные к службе жители Ровненской области Украины должны будут до 5 февраля 2025 года снова пройти медкомиссию, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника отделения воинского учета регионального центра комплектования Александра Бодина.
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