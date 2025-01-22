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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Kadokawa и Sony планируют выпустить 9 000 IP к 2027 году В декабре 2024 года Sony стала мажор...

Kadokawa и Sony планируют выпустить 9 000 IP к 2027 году В декабре 2024 года Sony стала мажор...

Kadokawa и Sony планируют выпустить 9 000 IP к 2027 годуВ декабре 2024 года Sony стала мажоритарным акционером Kadokawa, что укрепило их сотрудничество и заложило основу для масштабных планов в сфере интеллектуальной собственности.

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