Kadokawa и Sony планируют выпустить 9 000 IP к 2027 году В декабре 2024 года Sony стала мажор...

Kadokawa и Sony планируют выпустить 9 000 IP к 2027 годуВ декабре 2024 года Sony стала мажоритарным акционером Kadokawa, что укрепило их сотрудничество и заложило основу для масштабных планов в сфере интеллектуальной собственности.
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