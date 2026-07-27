Цены на лечение зубов в Новом Уренгое оказались самыми низкими в ЯНАО

Средняя стоимость услуги восстановления зуба пломбой в ЯНАО составила 4,5 тысячи рублей. При этом цены различаются в разных городах региона — самые низкие в округе предлагают стоматологии газовой столицы, об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.