📑 Билеты писали от руки: Как крымские перевозчики адаптировались к отключениям света летом Генеральный директор предприятия «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов рассказал «Крым 24», что, несмотря на зависимость от онлайн-режима, специалисты нашли способ продолжить обслуживание пассажиров при отсутствии электричества или связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым