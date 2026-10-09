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test mazurok

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📑 Билеты писали от руки: Как крымские перевозчики адаптировались к отключениям

📑 Билеты писали от руки: Как крымские перевозчики адаптировались к отключениям света летом Генеральный директор предприятия «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов рассказал «Крым 24», что, несмотря на зависимость от онлайн-режима, специалисты нашли способ продолжить обслуживание пассажиров при отсутствии электричества или связи.

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