📑 Билеты писали от руки: Как крымские перевозчики адаптировались к отключениям света летом Генеральный директор предприятия «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов рассказал «Крым 24», что, несмотря на зависимость от онлайн-режима, специалисты нашли способ продолжить обслуживание пассажиров при отсутствии электричества или связи.