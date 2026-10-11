Туск объяснил серию нападений на школы в Польше «мрачной модой на насилие»

Распространением среди подростков моды на насилие и влиянием интернета объяснил серию нападений на школы в Польше премьер-министр страны Дональд Туск 11 октября на совещании с членами правительства, сообщает RMF24.
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